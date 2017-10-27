Diyarbakırlı şehit Dicle köylülerin de yardımına koşmuş

23 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bilal Dicle'nin ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye evinde görüşerek, başsağlığı dileğinde bulunduğu aileyi yakınları ve yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ederek, sabır diliyor, şehit için dua ediyor.

Evladını kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşayan acılı baba Adnan Dicle, oğlunun çevresinde ve görev yaptığı yerlerde güzel hatıralarla anılmasıyla teselli buluyor.

"Memleketimde görev yapıyorum"

Dicle, oğlunun iyi niyetli biri olduğunu, kimseyle bir sorunlarının bulunmadığını belirtti.

Tek erkek evladını yitirmekten duyduğu üzüntüyü paylaşan Dicle, oğlunu öldürenlerin bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

Oğlunun henüz 22 yaşında bir genç olduğunu vurgulayan Dicle, "Bir babanın evladı ile ilgili hayali ne ise benim de odur. Oğlum kendisine çok önem verirdi. Oğlum, 'Baba ben Diyarbakır'a kendi memleketime geldim, memleketimde görev yapıyorum, okuyacağım daha da yüksek yerlere geleceğim.' diyordu. Gençlerin sokakta gezmesini, esrar içmesini istemezdi. 'İş istiyorum gençlere.' diyordu. En büyük hayali işsizlik üzerine yürümekti." ifadelerini kullandı.

Dicle, oğlunun acemi birliğini Çanakkale'de yaptığını, evlenmek istediğini ancak yaşının küçük olması nedeniyle ona biraz daha sabretmesini söylediğini aktardı.

"Dileği fakir fukaraya hizmet yapmaktı"

"Görev yaptığı yerdeki köylülerin hepsi onu takdirle karşılıyordu. Onun dileği fakir fukaraya hizmet yapmaktı. Köylüler ondan çok memnundu." diyen Dicle, şöyle devam etti:

"Benim ciğerimi yakanın da ciğeri yansın. Benim ciğerimi kim yakmışsa onu bana çıkarsın. Benim dileğim budur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde çalışıyorum, oğlum beni arar 'Baba köylülerin hayvanları için küpe, illaç yolla. Hayvanlarına aşı yap' derdi. Bütün köylülerin hayvanlarına küpe taktık, aşı yaptık. O herkese hizmet yapmak istiyordu, okuma hayali vardı."

"Bunu yapan kimse benim acımı onlar da yaşasın" ifadesini kullanan Dicle, çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmediğini aktardı.

Dicle, "Tek erkek evladımdı. Yemedim yedirdim. Bu yaşıma kadar çocuklarımı mahrum etmedim." diye konuştu.