Diyarbakırlı öğrencilerle 15 Temmuz Sergisi açıldı

İlçede sembol mekanlardan olan Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı ise Küçükçekmece Belediyesi’nin kardeş belediyesi Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden gelen 52 öğrencinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ‘15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

ŞEHİTLER KABRİ BAŞINDA ANILDI

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 Temmuz sabahına dek sürecek olan anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı verdikleri mücadele sonucu şehit düşen Mehmet Güder ve Murat Kocatürk kabirleri başında ziyaret edildi.

Ziyarete, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ve MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları katıldı.

Küçükçekmece şehitlerini mezarı başında ziyaret eden protokol üyeleri dua etti. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için öğle namazının ardından Cennet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami’de mevlit okutuldu. Mevlit programına ilçe protokolü de katılım sağladı.

“MİLLİ BİRLİĞİMİZ İÇİN AYAKTAYIZ”

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı 15 Temmuz konulu fotoğrafların yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden gelen 52 öğrenci ve ilçe protokolü birlikte yaptı. Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “ Bu hafta boyunca Küçükçekmece’de etkinlikler devam edecek. Nöbetimiz ve mücadelemiz devam edecek. Ülkemizin bütünlüğü, milli birliğimiz için halkımızın kardeşçe yaşaması için ayaktayız. Bu ruhu bize yaşattığı için Selçuklu’nun Osmanlı’nın torunları o yiğit kardeşlerimize şehitlerimize gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.

“RABBİM BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan da 15 Temmuz şehitlerini andığı konuşmasında, “ Mehmet Akif’in dediği gibi Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bir daha bu hain kalkışmalara maruz kalmamak adına, biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden gelen TEOG sınavında başarılı olan öğrenciler 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, İstanbulu tanıma imkanı bulacak.