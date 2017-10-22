Diyarbakırlı gençler sabah namazında bir araya geldi

Diyarbakırlı gençler, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi" kapsamında İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de sabah namazı kıldı.

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje doğrultusunda Diyarbakır Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen organiszasyon ile gençler merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de bir araya geldi.

Sabah namazını kılan gençler, dua etti.

Diyarbakır Gençlik Merkezleri Koordinatörü İskan Erpin yaptığı açıklamada, gençlere sabah namazı alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje ile Ulu Cami'de gençlerle sabah namazı kıldıklarını dile getiren Erpin, bu organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Erpin, ülke genelinde 81 ilde bu tür etkinliklerin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Gençlere imkan sağlıyoruz. Onları servislerle alıyoruz. Onlar için de çok değişik bir deneyim oluyor." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Baver Doğmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığına bu proje için teşekkür etti.

Doğmuş, "Allah onlardan razı olsun. Böyle güzel manevi bir ortamda bulunmak insana lezzet veriyor. Uu Cami gibi manevi bir mekanda sabah namazı eda etmek geniş bir cemaatla beraber namaz kılmak bize huzur veriyor. Ayda bir genç arkadaşlarla buraya gelip namaz kılıp, dua ediyoruz. Sabah yapılan dualar Allah katında makbul. Genç kardeşlerimizin yaptığı dualar inşallah kabul olur." ifadelerini kullandı.

Namazın ardından camiden çıkan gençlere ve vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunuldu.