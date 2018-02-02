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Diyarbakırlı çocuklar yere düşen Türk bayrağını...

Diyarbakır'daki bir köy okulunun önündeki bayrak sert esen rüzgarla aşağıya indi. Bayrak inmez diyen Diyarbakırlı gençler Türk bayrağını bakın nasıl yeniden göndere çekti.

02 Şubat 2018 Cuma 17:01
Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:01
  1. türk bayrağı
  • TR IR TR IR 1 sa önce
    Maşallah Allah bu masum yavruların gönül temizliğini vatan,millet ve bayrak sevgilerini korusun. Unutmayalım bu bayrak hepimizin Doğudan batıya herkesin.
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