Diyarbakırlı çocuklar yere düşen Türk bayrağını...

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Diyarbakır'daki bir köy okulunun önündeki bayrak sert esen rüzgarla aşağıya indi. Bayrak inmez diyen Diyarbakırlı gençler Türk bayrağını bakın nasıl yeniden göndere çekti.
02 Şubat 2018 Cuma 17:01
Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:01
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türk bayrağı
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TR IR
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Maşallah Allah bu masum yavruların gönül temizliğini vatan,millet ve bayrak sevgilerini korusun. Unutmayalım bu bayrak hepimizin Doğudan batıya herkesin.
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