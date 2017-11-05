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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 744 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde piyasa değeri 9 milyon 768 bin lira tutarında 744 kilogram esrar bulundu.

05 Kasım 2017 Pazar 09:54
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 744 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü başlatılan "Şehit Jandarma Er Mustafa Nergis Operasyonu" 4 Kasım 2017 Cumartesi günü tamamlandı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı doğal mağara ile 25 sığınak tespit edildi.

Hedik Köyü Silkito ve Körtan mezraları ile Bayırlı Köyü Seyrek ve Sağlık mezraları mülki sınırları içerisindeki 7 sığınakta 50 kilogram amonyum nitrat, 58 fişek, 6 şarjör, 12 kütüklük,10 araç aküsü, 247 pil, 2 ışıldak, 4 sırt çantası, 35 tüp, 2 dikiş makinesi ile çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Narkoterör faaliyeti kapsamında Hedik Köyü'ndeki bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada 6 bin kök kenevir ile piyasa değeri 9 milyon 768 bin lira olan 744 kilogram esrar bulundu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:54
  1. Diyarbakır
  2. kenevir

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