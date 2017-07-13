Diyarbakır’dan İzmir’e gönderilen 61 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine önemli bir darbe indirdi. Diyarbakır’dan İzmir’e kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen kargonun gelişini her aşamada takip etti. Polis ekipleri, ardından da kargonun teslimatı sırasında bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda tam 61 kilo 400 esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 460 bin TL değerinde olduğu ifade edilirken, uyuşturucuları almaya gelen V.B. (23) ile E.G. (31) yakalandı.

İki şahıs, daha sonrada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest kalırken, V.B. ise tutuklandı.