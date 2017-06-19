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Diyarbakır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır’da operasyonun sürdüğü Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:23
Diyarbakır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrasında 28 Mayıs’ta başlatılan “Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu” sürüyor. 7 bin 742 güvenlik personelinin katıldığı operasyonda bugün, güvenlik güçleri Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında bir grup PKK’lı teröristle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, “Teslim ol” çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 7’nci Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde bekleyen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan bir uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Bölgede operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:23
  1. Diyarbakır
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