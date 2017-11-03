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Diyarbakır'dan acı haber geldi

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı.

03 Kasım 2017 Cuma 08:54
Diyarbakır'dan acı haber geldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir polis memuru şehit düştü, 4 polis yaralandı, PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

BİR POLİS ŞEHİT 4 YARALI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı tespit edilen apartman dairesine çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hava destekli operasyon yapıldı.

Söz konusu adresten el bombası atılması sonucu bir polis memuru şehit oldu, 4 polis hafif yaralandı. PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralanan polisler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:54
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