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Diyarbakır'dan acı haber!

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle şehit oldu.

24 Ekim 2017 Salı 17:18
Diyarbakır'dan acı haber!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dün 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı esnada, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi Tekel Kooperatifi Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanarak, Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, yapılan müdahaleye rağmen bugün 15.30 dolaylarında kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve güvenlik güçlerimiz tarafından başlatılan operasyonlar devam etmektedir” denildi.

30 ADRESE BASKIN

Uzman onbaşıya saldırıyla ilgili 30 adrese baskın yapıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:18
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