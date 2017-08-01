Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit

DiyarbakırLice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basan 2 asker şehit oldu.



Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında PKK'lı teröristlerce döşenmiş olan mayına basılması sonucu 2 askerin olay yerinde şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA