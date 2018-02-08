Diyarbakır'daki patlamayla ilgili önemli gelişme
Diyarbakır'da çöp konteynerinde gerçekleşen patlama hakkında gözatlına alınan 6 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.08 Şubat 2018 Perşembe 08:28
28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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