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Diyarbakır'daki patlamayla ilgili önemli gelişme

Diyarbakır'da çöp konteynerinde gerçekleşen patlama hakkında gözatlına alınan 6 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:28
Diyarbakır'daki patlamayla ilgili önemli gelişme

28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:28
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