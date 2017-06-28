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Diyarbakır’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik 14 farklı branşta açacağı Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
Diyarbakır’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için 14 branşta açacağı Yaz Spor Okulları’nın kayıtları 20 Haziran’da tamamlandı. Kayıt yaptıran 7-18 yaş arası tüm çocukların katılımıyla 29 Haziran’da açılışı gerçekleştirilecek olan Yaz Spor Okulları, 16 Eylül’e kadar devam edecek. Spor malzemeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanacak. Eğitimler, uzmanlar tarafından Kayapınar ilçesi Talaytepe Spor Tesisleri, Sümerpark ve Seyrantepe TOKİ’deki yüzme havuzunda verilecek. Hafta içi 5 gün boyunca devam edecek olan Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencilere ikamet ettikleri semtlere göre servis imkanı da sağlanacak.

En fazla başvuru yüzme kursuna

Yaz Spor Okullarına bu yıl en fazla başvuru yüzme branşı için yapıldı. Yaz Spor Okullarına 700’ü yüzme, 300’ü futbol, 300’ü basketbol, 300’ü kick boks, 200’ü karate, 150’si tekvando, 59’ü voleybol, 50’si dart, 50’si satranç, 50’si kort tenisi, 50’si atletizm, 50’si jimnastik, 70’i halk oyunları, 60’ı masa tenisi olmak üzere toplam 2 bin 389 çocuk başvurdu.

Kursların başlangıç tarihleri ile ilgili çocuklar ve aileleri, Yaz Spor Okulları eğitmenleri tarafından telefonla aranarak bilgilendirilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
  1. Diyarbakır
  2. TOKİ
  3. Kayapınar
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