Diyarbakır’da yangın paniği!

Edinilen bilgilere göre, olay, Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi 608. Sokak’ta bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar evden dumanların yükseldiğini görünce hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada içeriden çocuk seslerinin geldiğini duydu. Hemen binaya giren itfaiye ekipleri iki çocuğu alevlerin arasından çıkararak ambulansa götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan iki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 6 kişi de ambulanslara götürülerek ayakta tedavi edildi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastaneye götürülen iki çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.