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Diyarbakır’da yangın paniği

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Araçtan patlama sesinin gelmesi çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:01
Diyarbakır’da yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 39 LP 028 plakalı araç, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Şoför can havliyle araçtan çıkarken, patlama sesinin duyulması çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları bölgeden çıkarırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Trafiğe kapatılan cadde, aracın çekilmesi ile birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:01
  1. Diyarbakır
  2. Yenişehir
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