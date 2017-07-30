Diyarbakır’da yabancı turist patlaması

Tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıkan Diyarbakır’da son iki yıldır kötü sezonlar geçiren turizmcilerin yüzü bu yıl gülüyor. Kente gelen yabancı turist sayısındaki artıştan memnuniyetlerini dile getiren turizmciler, ileriye umutla bakıyor. Gelen turist sayısındaki artışın giderek devam edeceğini düşündüklerini belirten turizmciler, kentin farklı yönlerinin değil tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılmasını istiyor.

Gelen turist sayısındaki artışın bölgedeki bütün esnafı olumlu etkilediğini ifade eden Diyarbakır Liv Suit Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ferman Zaman, “Bu yıl odalarımızın doluluk oranı yüzde 90. Geçen yılı baz alırsak yüzde 80’lik bir artışla gidiyoruz. Gelen konuklarımızın çoğu yabancı. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Güzel bir konseptte gidiyoruz. Endonezya, Almanya, Güney Kore, Hollanda ve Rusya gibi değişik ülkelerden konuklarımız geliyor. Bu durumdan sadece otelciler değil bölgedeki bütün esnaf memnun oluyor” diye konuştu.

“Turizm patlaması bekliyoruz”

Yabancı turistlerin gelişi konusunda ciddi bir artış gözlemlediklerini aktaran Diyarbakır Turizm Platformu Kurucu Başkanı ve Diyarbakır Kültür Turizm Derneği İkinci Başkanı Edip Paçal ise şunları kaydetti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yayınladığı verilere göre Diyarbakır’a gelen turist sayısı 200 bin civarında ama bu dönem bunun arttığını görüyoruz. Eskiden yabancıların buraya geldiğini pek göremiyorduk ama şu anda görüyoruz ki yabancı turistlerin de Diyarbakır’a bir merakı var. Bugün bir grubum vardı. İsviçre’den gelmişlerdi. Avrupa’nın değişik ülkelerinden, Arabistan’dan, Güney Kore’den, Amerika’dan turistler geliyor. Merkezi konumda olması ve ulaşımın çok rahat olması nedeniyle burada çok iyi bir turizm patlaması bekliyoruz. Zaten görünen de o yönde. Diyarbakır’ın farklı yönlerinin değil de bu güzel yönlerinin, tarihi ve kültürel dokusunun, özellikle gastronomi açısından çok güzel yiyeceklerimizin olduğunun, UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne giren surlarımızın daha bir ön plana çıkarılması ve bunun iyice işlenmesini talep ediyoruz.”