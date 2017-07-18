Diyarbakır’da üs bölgesine roketli saldırı

Dicle ilçesinde bulunan Alihan üs bölgesine saat 05.00 sıralarında bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verirken, teröristler arazi koşullarından faydalanarak kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.