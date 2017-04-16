Diyarbakır'da tünel kazan terörist yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Binası yanında bulunan binanın bodrum katından kazılan tünele yerleştirilen yaklaşık bir ton patlayıcı ile düzenlenen saldırıda bir polis ve 2 teknisyen olmak üzere 3 kişi şehit olmuştu.

Saldırının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Baskında tünel kazılan bodrum katına sık sık girip çıktığı tespit edilen terörist ile birlikte 2 kişi daha yakalandı. Tünelin kazılmasında planlayıcı olan ve sürekli olarak tünelin ne durumda olduğunu öğrenmek için bölgeye gidip gelen teröristin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Yakalanan teröristler sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi.