Diyarbakır'da terör saldırısı: 3 güvenlik korucusu yaralandı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce, petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgenin emniyetini sağlayan görevlilere yönelik saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.06 Ağustos 2017 Pazar 20:40
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgenin emniyetini sağlayan güvenlik korucularına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA