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Diyarbakır'da terör örgütlerine yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde terör operasyonu başlatıldı.

03 Kasım 2017 Cuma 08:27
Diyarbakır'da terör örgütlerine yönelik operasyon

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı.

Merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Semti'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda uzun süre silah sesleri duyuldu. 

Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans sevkedilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Operasyon halen devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:27
  1. Diyarbakır
  2. terör operasyonu
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