Diyarbakır'da su kuyusuna düşen baba ile oğlunu AFAD kurtardı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, temizlemek için inmeye çalıştıkları su kuyusuna halatın kopması sonucu düşen baba ile oğlunu, AFAD ekipleri kurtardı.10 Ağustos 2017 Perşembe 14:27
Fatih Mahallesi'nde oturan Ergani İlçe Müftülüğünde görevli imam Mahsum Tuna ile oğlu Mustafa Tuna, temizlemek amacıyla halat kullanarak evlerinin bahçesindeki su kuyusuna inmek istedi.
Kuyuya inmeye çalıştıkları sırada halatın kopması sonucu düşerek yaralanan baba ile oğlu, AFAD ekiplerince kuyudan çıkarıldı.
Yaralı baba ile oğlu, 112 acil servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.