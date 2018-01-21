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Diyarbakır'da sokakları karıştırmak isteyenlere izin yok!

Polis ekipleri, gösteri yapmak üzere dışarı çıkmalarını önlemek için HDP bürosunun girişini engelledi.

21 Ocak 2018 Pazar 18:30
Diyarbakır'da sokakları karıştırmak isteyenlere izin yok!

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nı "işgal girişimi" olarak niteleyen ve "Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz." açıklamasını yapan HDP, operasyonda 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğu haberini alınca yerinde duramaz hale geldi.

SOKAK ÇAĞRISI
Twitter'dan "Savaşa hayır" hashtagi ile teröristlere ağlayan HDP ardından sokağa çıkma çağrısı yaptı.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER"
HDP'de yaşanan bu hareketliliği değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada "Çıkmış KCK'nın HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

POLİS İZİN VERMEDİ
Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Diyarbakır'da açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polisten izin çıkmadı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, Afrin'e yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklama yapmak isteyenlere polis engel oldu, binanın etrafını kuşattı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:30
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