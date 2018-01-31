Diyarbakır'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.