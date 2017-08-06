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Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 13:20
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Ekinciler Caddesinde esnaf iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 13:20
  1. Diyarbakır
  2. silahlı kavga
  3. yaralı
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