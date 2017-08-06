Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.06 Ağustos 2017 Pazar 13:20
Ekinciler Caddesinde esnaf iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
112 Acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alındı.