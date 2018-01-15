Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve silah mühimmat kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 3 ruhsatsız tabanca, 166 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.