Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.15 Ocak 2018 Pazartesi 15:57
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve silah mühimmat kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 3 ruhsatsız tabanca, 166 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.