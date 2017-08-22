Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2 terörist öldürüldü 1 terörist sağ yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı,1 güvenlik korucusu da yaralandı. Çermik İlçesi'nde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitrat, ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ile Çermik İlçesi'nin dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek, işbirlikçilerini yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit etmek üzere 20-21 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılan operasyona ilgili açıklama yaptı.

OPERASYONDA 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Kulp İlçesi'nin kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi, 1 terörist yakalandı ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Bu bağlamda; Diyarbakır ili Kulp ilçesi Yaylak Köyü Simetok Mezrası'nda 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 11.30'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, temas araması neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 4 adet el bombası, 300 adet muhtelif fişek, 2 adet şemsiye, çok miktarda yaşam malzemesi (50 kilo patates, 500 kilo un, 50 kilo şeker, 5 kilo salça, 10 kilo domates, 5 kilo soğan, 4 kilo bulaşık deterjanı, 10 paket el sabunu, 2.5 kilo çamaşır deterjanı ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonda bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temasın geliştirilmesi sonrasında, 1 terörist sağ olarak yakalanmış, kahraman 1 güvenlik korucusu teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanmayı müteakip, olay bölgesinden helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir."