Diyarbakır'da şehit polis için tören düzenlendi
Diyarbakır'daki operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.04 Kasım 2017 Cumartesi 11:13
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir için tören yapıldı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi. Tabutun başında duran polis memuru, gözyaşlarına hakim olamadı.
"AĞLAMA KIZIM BUGÜN BABANIN DÜĞÜN GÜNÜ''
Törende şehidin eşi Yeşim Taşdemir, kızı Esma'nın ağlaması üzerine, "Ağlama kızım bugün babanın düğün günü. Bugün ağlamayacağız, başımız dik yürüyeceğiz, gururla, onurla, metanetle kimseyi sevindirmeyeceğiz. Vatan ve bayrak sağ olsun" dedi.
Törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı.
Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.