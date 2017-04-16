Diyarbakır'da sandık başında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde siçim sandıklarının kurulduğu köy okulunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da sandık başında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:18

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde siçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçzesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 

Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi.

 
EtiketlerDiyarbakırçermikSiverekYabanardı Köyü
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Malkoçoğlu

Vicdan merhamet ve akıl yoksunu olunca insan, gerisini şeytan doldurur...Yazık#yazik

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oflu

can alanlarda nasilsa yatarim cikarim dusuncesi var,bende canimdan olurum dusuncesi olsa,oyle kolay kolay el silaha gitmez,kirk kere dusunur,İDAM sart kisasa kisas,o zaman bakalim cinayetler bu kadar cok olurmu,yoksa minimum sayiyami duser,kisasta hayat vardir,caydiricilik vardir,yazik degilmi giden canlara,utanmadan sikilmadan insan haklari diyorlar,öldürülen insan degilmiydi can tasimiyorlarmiydi,onlarin yasam hakki yokmuydu,yoksa öldürünce insan hakki onlardan dusuyormu,ACİL İDAM İSTİYORUZ,yeter oldurulen masumlar,kadinlar,cocuklar,artik olum haberi duymak,gormek istemiyoruz

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aslı

şu iki insanın hayatını kim geri getirebilir.

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Deniz guney

HEP BU BARBARLIK VE KAVGA MALESEF G.DOGUDA OLUYOR.FEODAL YAPI VE TEROR MAHVETMIS ORAYI.

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Olan ailelere oldu

Akıl yoksunları

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Öztürk

Kavga etmek için başka birgün bulamamışlar herhalde ,,insanlar neden böyle vahşive acımasız oldu..insan öldürmek sıradan birşey oldu sanki,,Allahım zalimler ve kafirlertopluluğuna karşı mazlum ve masum kullarına yardım eyle..inşallah evet oyları % 70 ve üzerine çıkar..sonucun evet çıkacağına şüphemiz yok ama açık ara olması lazım..

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Eyup

Millet birlik olsun diyoruz yabanci onca dusmanimiz var diyoruz yasanan seye bak yaaa

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