Diyarbakır'da sandık başında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde siçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçzesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi.