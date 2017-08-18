Diyarbakır’da rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları 250’nci Sokak’ta bulunan otizmli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rehabilitasyon merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.