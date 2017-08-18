Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyarbakır’da rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın korkuttu

Diyarbakır’da otizmli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezinin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:36
Diyarbakır’da rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları 250’nci Sokak’ta bulunan otizmli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rehabilitasyon merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:36
  1. Diyarbakır
  2. Dicle
  3. Kayapınar
  4. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki