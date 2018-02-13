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Diyarbakır’da polis noktasına alçak saldırı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.

13 Şubat 2018 Salı 22:49
Diyarbakır’da polis noktasına alçak saldırı

Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    HA ... KAVMİ HA DİYARBAKIR .
  • IkraIkra2 sa önce
    Gizli eller devrede...sira bizde..abd ve israile gizli el atmanin zamani gelmistir..madem oyle,iste boyle..
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