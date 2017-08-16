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Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şahısgözaltına alındı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:08
Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak devam eden araştırmalar, ihbarlar ve şahıs ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 15 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda toplam 32 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğine de dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:08
  1. PKK
  2. pkk operasyon
  • PilotPilot2 sa önce
    Çok ağır darbe olmuş bea, işte sizin gazeteciliğiniz, al birini vur ötekine, istisnasız hepiniz aynısınız.
Bugünkü Akit

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