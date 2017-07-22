Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!

Diyarbakır'daki operasyonda 1,2 ton amonyum nitrat, 150 elektrikli fünye, 25 el bombası, 23 bin kök Hint keneviri, 205 kilogram toz esrar ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçenin kuzeydoğusunda bulunan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi, işbirlikçilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve adli aramaların yapılması amacıyla önceki gün saat 20.00'den itibaren "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonu başlatıldı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, sorgulaması yapılan 77 kişiden yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4'ü, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Operasyonda, teröristlerce 30 Haziran'da yağmalanan bir adet araç bulundu, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat, teröristlere ait 2 sırt çantası, 25 el bombası, 9 büyük boy araç telsizi, 6 el telsizi, 150 elektrikli fünye, 12 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 7 panço, 17 battaniye, 15 takım kar kıyafeti, 20 metrekare branda, 10 büyük tüp, 10 küçük tüp, 500 orta boy pil, 15 kilogram bulgur, 20 kilogram pirinç, 250 örgütsel kitap ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 23 bin kök Hint keneviri, 205 kilogram toz esrar bulundu.