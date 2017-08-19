Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyarbakır'da patlama!

Diyarbakır merkez Bağıvar Mahallesi yolunda, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yada zaiyat yaşanmadı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:20
Diyarbakır'da patlama!

Diyarbakır'a 3 kilometre mesafede bulunan merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte olay yerine terörle mücadele ve özel harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevkildi. Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde patlamada can kayıbı ve herhangi bir hasar oluşmazken polis, ikinci bir patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine karayolunu trafiğe kapattı. Polisin yaptığı inceleme sırasında. olumsuzluk yaratacak herhangi bir bulguya rastlanmadı ve karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:20
  1. diyarbakır
  2. patlama
  3. son dakika
  4. son dakika diyarbakır son dakika diyarbakır patlama
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise rekor ceza
    1. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
    2. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
    3. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
    4. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
    5. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
    6. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
    7. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
    8. Son dakika: Eylem hazırlığı yapan 2..
    9. Diyarbakır'da patlama!
    10. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
    11. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
    12. Bu da ByLock dolandırıcısı
    13. Yanlış otobüsün önüne atladı!
    14. Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var
    15. Kamera karşısına geçen teröristlerden..
    16. Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki..
    17. Gerçek sevginin kanıtı nedir?
    18. Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    19. Irkçı vekile büyük şok! Restorandan..
    20. Kan donduran olay: Tarla kavgası..
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!