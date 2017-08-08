Diyarbakır’da park ve caddeler boşaldı

Diyarbakır’da etkili olan sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar güneşin etkili olduğu saatlerde evlerinden çıkmayınca güneş gören park ve caddeler boş kaldı. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda dinlendi. Güneş dolayısıyla parkı boş bulan çocuklar ise güneşe aldırış etmeden oyun alanlarda oynadı.