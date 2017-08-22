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Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Diyarbakır'da çıkan çatışmada öldürülen teröristin sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu 'Roger Helbis' kod adlı kişinin olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:13
Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “DiyarbakırHani ilçesinde 19 Ağustos’ta JÖAK/JOPER timlerince etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu Roger Helbis kod adlı Batman doğumlu Akif Albay olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:13
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. Hani
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