Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Diyarbakır'da çıkan çatışmada öldürülen teröristin sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu 'Roger Helbis' kod adlı kişinin olduğu öğrenildi.22 Ağustos 2017 Salı 11:13
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “DiyarbakırHani ilçesinde 19 Ağustos’ta JÖAK/JOPER timlerince etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu Roger Helbis kod adlı Batman doğumlu Akif Albay olduğu tespit edilmiştir” denildi.