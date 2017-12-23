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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 20 Aralık'ta başlanan narko-terör operasyonu, dün saat 22.00'da tamamlandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu

Diyarbakır Valiliği, Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy olmak üzere 5 ilçe kırsalında 20 Aralık tarihinde başlanan narkto terör-operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren 'Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu'nun başlatıldığı ve 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan 2 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmış, teröristlerce kullanılan 9 adet sığınak ve 14 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 11 örgütsel kitap, bol miktarda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirilmesi sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 920 şahıs ve 266 aracın JABS sorgulaması yapılmış, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 2'si  silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanmayı müteakip, haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan 821.76 kg toz ve 14.7 kilogram kubar olmak üzere toplam 836. 46 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
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