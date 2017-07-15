Diyarbakır’da KPSS öğrencileri türbelere akın etti

Türkiye genelinde yapılacak KPSS ÖABT sınavı öncesi sınavlarının iyi geçmesini isteyen öğrenciler ve aileleri, Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Türbesi’ne akın etti. Aileler ve öğrencilerin bazıları dua sonrası türbede oturup dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise camide namaz kıldı. Çocukları için dua etmeye geldiğini belirten vatandaşlardan biri, sınava girecek tüm öğrencilerin emeklerinin boşa gitmemesini dilediklerini kaydetti.