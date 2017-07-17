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Diyarbakır’da KESK’lilere müdahale: 28 gözaltı

Diyarbakır’da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen üyelerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalara üye gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK’li gözaltına alındı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
Diyarbakır’da KESK’lilere müdahale: 28 gözaltı

KESK Diyarbakır Şubeler Platformunca KHK’larla ihraç edilen üyelere ilişkin basın açıklaması yapılmak istendi. KESK’e bağlı sendikalara üye bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Ofis AZC Plaza önünde bir araya geldi. Açıklama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu anonsu yaparak, grubun dağılmasını istedi. Dağılmayan grup, 5 dakikalık oturma eylemi yapmak istedi. Bunun üzerine polis, tekrar dağılmaları yönünde anons yaptığı gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK’li gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
  1. Diyarbakır
  2. KESK
  3. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  4. Yenişehir
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