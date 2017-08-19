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Diyarbakır'da kargo şirketinde kaçak sigaraya 5 kişi gözaltında

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında yapılan 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
Diyarbakır'da kargo şirketinde kaçak sigaraya 5 kişi gözaltında

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 03.30 sıralarında, Bağlar İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kargo şirketinin ana dağıtım deposunda kaçak sigara olduğu yönünde elde edilen bilgi doğrultusunda arama yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: 

"İcra edilen adli aramada, koliler içerisinde toplam 21 bin 190 paket değişik markalarda kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile 137 bin 523 TL hazine zararına sebebiyet veren kaçak sigaralara el konulmuş olup, olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir"

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
  1. diyarbakır
  2. kargo şirketi
  3. bağlar
  4. kaçak sigara
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