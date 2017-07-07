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Diyarbakır'da hava destekli operasyon!

Diyarbakır’da 400 polisle terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:33
Diyarbakır'da hava destekli operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesinde terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

80 ekip ve 400 polisle yapılan operasyonda 41 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sokak aralarına ve cadde başlarına zırhlı araçların konuşlandırıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:33
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