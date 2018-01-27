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Diyarbakır'da hareketlilik! F-16'lar peş peşe...

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden peş peşe 4 adet F-16 savaş uçağı mühimmatlı olarak havalandı. Kalkan uçakların Afrin'de belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
Diyarbakır'da hareketlilik! F-16'lar peş peşe...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 8’inci gününde, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Hava üssünden bugün öğlen saatlerinde peş peşe 4 adet F-16 savaş uçağı havalanırken, sabah saatlerinde havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı ise üsse sorunsuz bir şekilde geri döndü. Hava üssünde askeri kargo uçakları da hazır olarak bekletiliyor.

UÇAKLAR MÜHİMMATLI OLARAK HAVALANDI

Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçaklarının mühimmatlı olarak havalandığı ve Afrin bölgesinde belirlenen koordinatları bombaladığı belirtildi. Bölgede bulunan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve F-4 uçaklarından elde edilen hedefler üzerine Diyarbakır'dan F-16 savaş uçaklarının havalandığı bildirildi. İHA'lar tarafından çekilen görüntüler koordine merkezinde değerlendirildikten sonra terör örgütleri tarafından kullanıldığı tespit edilen noktalar belirleniyor. Belirlenen koordinatlar ise Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları tarafından vuruluyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
  1. F-16 uçakları
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