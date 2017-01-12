Diyarbakır'da Ezidiliği simgeleyen kule dikilmiş!

DBP’li Ergani Belediyesinin, ilçenin en işlek caddesine Êzidiliğin en büyük simgelerinden "Melek Tavus"u da içeren saat kulesi yaptırması halkın tepkisini çekti. Müslüman bir toplumda bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen halk, bunun yerine Müslüman kültürünü yansıtan simgelerin yer alması gerektiğini ifade etti.

Hizmete karşı olmadıklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Mustafa Öz, inanç ve kültürleri ile alay edercesine Êzidi simgelerin saat kulesinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ergani’de tüm halkın ortak değeri olan Hz. Zülküf Peygamberin makamının olduğunu hatırlatan Öz, “Türkiye genelinde kullanılan Zülküf adına bakarsanız Ergani en çok bu ismi kullanan ilçedir. Demek ki bu halk peygamberine bağlı bir halktır. Sadece Êzidilik’in simgeleri değil aynı zamanda LGBT renkleri de bu saat kulesinde var. Bizler hiçbir zaman hizmete karşı değiliz. ‘Melek Tavus’ Êzidilik’te olan bir inançtır. Bu resimleri daha önce duvar halılarımıza da yansıtıyorlardı. Böylece bizim kültürümüzle inancımızla ancak alay ediyorlar. Bunu böyle anlıyor ve bunu asla kabul etmiyorum. Bu konuda yetkililerden halkın değerleriyle uyuşmayan bu gibi şeyleri yapmamaları ve bunu kaldırmalarını istiyorum. Bunun yerine mesela saatin mucidi olarak bildiğimiz Hz. Yusuf’un bu konuda bir sözü yazılabilir ya da onun iffetini yansıtan bir şey bu saat kulesine asılabilirdi. Aynı zamanda Hz. Zülküf’ün bir sözü veya Kürdistan’da yaşamış olan bir âlimin; Üstad Bediüzzaman, Ahmed-i Xani’nin bir sözü de yazılabilirdi.” diyerek, yetkililerden duruma müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

Saat kulesine Êzidilik sembollerinin yerine, ilçenin meşhur meyvesi üzümün bırakılmasının daha mantıklı olduğunu söyleyen Ramazan Çelen ise Êzidilik sembollerinin halkın kültür ve inancına ters olduğunu vurguladı.

Çelen, "Halkımız inşallah gereken tepkiyi her zaman ve her yerde verecektir. Bizim yetkililere çağrımız, halkımıza, milletimize, Ergani’mize, değerlerimize yakışan daha güzel uygulamaların yapılmasıdır. Biz saat kulesine karşı değiliz ama kültürümüze daha yakın ve güzel şeyler yapılırsa daha da memnun oluruz. ” ifadelerini kullandı.

"Bizleri anlatan, bizleri çağrıştıran semboller olmasını isterdik"

Saat kulesinde Êzidilik’in simgesinden ziyade ilçeyi tanıtacak figürlerin yer almasını isteyen esnaf Atilla Ergün de söz konusu figürlerden büyük rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Ezidilik'in simgesi olan "Melek Tavus" kuşunu saat kulesi yapıldıktan sonra fark ettiğini ifade eden Ergün, "50 yıldan fazladır bu memlekette oturuyoruz, buranın halkıyız. Bu ilçenin bir kültürü var. Burada Zülküf peygamber var. Saat kulesinde O’nu simgeleyen veya hayvancılığı simgeleyen (koyun, keçi) veya bunun yanında Ergani’yi simgeleyen Ergani üzümü olabilirdi. Yani bizleri anlatan, bizleri çağrıştıran semboller olmasını isterdik. Êzidilik'i simgeleyen resimlerin olması bizleri rahatsız etti. Belediyenin yaptığı faydalı hizmetlere karşı değiliz." diye belirtti.

Böyle şeylerin ne millete ne de devlete faydasının olduğunu söyleyen Enüş Vurucu ise bu tür uygulamalarla halkın öz değerlerinden uzaklaştırılmak istendiğine dikkat çekti.

Ramazan Yıldırım isimli vatandaş da saat kulesinin yerine halka maddi ya da manevi yönden faydalı başka şeylerin yapılabileceğini belirtti.

Yıldırım, “Bu kuleye yapılan masrafla fakirlere bir iş imkânı açmış olsalardı daha iyi olurdu. Ben de burada oturuyorum ve işsizim. Bizlere iş imkânı yapsalardı daha iyi olurdu. Burada Hz. Zülküf Peygamberin kabri var ama buraya bu resimleri koydukları için halk olarak buna tepkiliyiz.” ifadelerini kullandı.