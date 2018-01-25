Diyarbakır'da eve giren hırsızlar 2 kilogram altını çaldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Temel ailesinin evine iki gün önce hırsız girdi. Yastık içerisinde gizlemiş oldukları ve kızlarıyla birlikte 5 ailenin yıllarca emek vererek topladığı yaklaşık 2 kilogram altını alıp götüren hırsızlara çağrıda bulunan Türkan Temel, hırsızların altını getirmesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini ifade etti.

Diyarbakır’da eve giren hırsızlar, ailenin yıllarca biriktirdiği yaklaşık 2 kilogram altını alıp gitti. Edinilen bilgiler göre olay, 23 Ocak günü akşam saat 19.30 sularından Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan Barış Temel apartmanı birinci katında meydana geldi. O saatlerde evde elektrik olmadığı için evin hanımı Türkan Temel, bebeğini de alarak aynı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde çalışan çocuklarının yanına indi. Durumu fırsat bilen hırsızlar eve girdi. Yaklaşık yarım saat sonra elektriğin gelip gelmediğini kontrol etmek için eve gelen evin en küçük çocuğu, kapıyı açar açmaz evdeki dağınıklığı fark edince koşup ailesine haber verdi. Haberi alır almaz evlerine gelen Temel ailesi fertleri karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. Evin hanımı Türkan Temel içeri girer girmez koşup, yastık içine sakladığı altınları aradı ancak yastıkların bıçakla yırtıldığı ve içinin boşaltıldığını görünce dünyası başına yıkıldı. Altınların sadece kendisine ait olmadığını, kızları ve akrabalarıyla birlikte 5 ailenin altınlarının kendisinde bulunduğunu kaydeden anne Temel, yaklaşık 2 kilogram altın olduğunu ve her şeyinin gittiğini ifade etti. Anne Temel hırsızlara altınları geri getirmeleri halinde şikayetinden vazgeçeceği çağrısında bulundu.

“Yeter ki getirsinler”

O gün gündüz saat ikiden beri elektrikler yoktu. Misafirlerimiz vardı. Onlar kalkıp gidince ev soğuk olduğundan bebeğimi de alıp aşağıya dükkana inmek zorunda kaldım. Aradan 15 dakika geçtikten sonra ben çocuğu gönderdim elektriklerin gelip gelmediğini kontrol etsin diye. Çocuk geldi dedi ‘Elektrikler gelmemiş.’ Tekrar gönderdim çocuk geldi dedi ki ‘Ev dağılmış anne hırsız mı var acaba.’ Biz koşa koşa geldik olan olmuştu zaten. Her şey gitti, her şeyim gitti işte. Altınlarım gitti. Yaklaşık 2 kilogram vardı. Sadece benim değildi kızların da altınları vardı evde. Yarısı benim yarısı kızların hepimizin birlikteydi. Yatak dolabının içinde yastığın içine saklamıştım. Boşaltmışlar, bulup götürmüşler. Sadece altınlar gitmiş. Sadece götürenlerin getirmesini istiyorum. Yılların emeğidir getirmelerini istiyorum. Getirirlerse davacı bile olmayacağım yeter ki getirsinler” dedi.

“Hırsızı getirene ödül vereceğiz”

Olayı duyar duymaz eve koşan ve manzarayı ilk görenlerden olan kuzen Süleyman Yakut ise, hırsızların evi iyi takip ettiklerini ve elektriğin olmamasını fırsat bilip evde girdiklerini ifade etti. Yakut, “Elektriğin olmamasını fırsat bilen hırsızlar evi de takip ederek boş olduğunu tespit edip evin içine giriyorlar. Biz fark ettiğimizde, koşup eve geldiğimizde her tarafın dağıldığını, dolapların yere indirildiği, televizyonların kırıldığı karmakarışık bir halde bulduk evi. Sonra emniyet güçlerini aradık. Başvuru yaptık polisler geldi. Olay yerini inceledi, parmak izlerini aldılar. Ondan sonra gittiler. 2-3 kilogram altın çalınmıştı bunu kayıt ettiler ondan sonra emniyet birimleri gitti. ‘Kim olduğunu biz bulup yakalayacağız’ diyorlar. Şuanda emniyet güçlerinden haber bekliyoruz tek umudumuz o. Talebimiz çalınan altınların geri getirilmesidir. İşe ihtiyaçları varsa iş bulalım. Emekleriyle kazansınlar, onun bunun alın terine göz dikmesinler. Hırsızı getirene 2-3 bin arası ödül vermeyi düşünüyoruz. O kaç ailenin emeğidir, onları getirip versinler, mağduriyet giderilsin. Şikayetçi de olmayacağız” diye konuştu.

