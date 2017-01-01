Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 22:15
Bu haber 39.725 kez okundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafından emniyet binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



Bir grup terörist tarafından karşısında bulunan boş alandan emniyet binasına roketatarlı atıldıktan sonra, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roket mermisi binanın birinci katına isabet ederken, görevli polislerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı çatışma, teröristlerin karanlıktan faydalanarak ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Bölgeye Diyarbakır'dan tedbir amaçlı çok sayıda ambulans gönderildi. 


GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI

Çatışmanın ardından takviye birliklerin de gönderildiği ilçede, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona İnsansız Hava Araçları (İHA) ve helikopterler de havadan destek veriyor.

İlçede, 14 Ocak 2016'da, terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlenmiş ve bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen Emniyet Müdürlüğü eski binası ve lojmanlarında 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında büyük hasar gören Emniyet Müdürlüğü, bir süre sonra yeni bir binaya taşınmıştı.
 

 
 

 

 
EtiketlerDiyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Beto

ABD,FETÖ/PKK ve bazi cakma CHP'lilerin ic savas provokasi..

Cevapla

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ