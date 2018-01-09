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Diyarbakır'da büyük operasyon...Valilik duyurdu

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

09 Ocak 2018 Salı 08:39
Diyarbakır'da büyük operasyon...Valilik duyurdu

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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