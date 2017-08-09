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Diyarbakır'da DBP'lilerden çocuklarını isteyen anneye dayak

Diyarbakır'da bir oğlunun DBP'lilerce kandırılarak dağa  götürüldüğünü, diğer oğlunun ise yine partinin düzenlediği yasa dışı eylemlere  katıldığı  için cezaevine girdiğini öne süren Remziye Akkoyun, gittiği parti binasında dayak yedi. Üzerine kaynar su döktüler. Polisler tarafından hastaneye kaldırılan Akkoyun,"Nasıl ki benim ciğerim yaktılar ve iki oğlumun geleceğine sebep oldularsa Allah  da onları yaksın" dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:57
Diyarbakır'da DBP'lilerden çocuklarını isteyen anneye dayak

Diyarbakır'da 2 çocuğunu Demokratik Bölgeler  Partisi'nin (DBP) kandırdığını iddia eden Remziye Akkoyun ile partililer arasında  arbede yaşandı.  Alınan bilgiye göre, bir oğlunun DBP'lilerce kandırılarak dağa  götürüldüğünü, diğer oğlunun ise yine partinin düzenlediği yasa dışı eylemlere  katıldığı için cezaevine girdiğini öne süren Remziye Akkoyun, çocuklarının  akıbetini sormak için parti binasına gitti.

  Burada Akkoyun ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma  sırasında parti binasındaki bir kişi, Akkoyun'un üzerine demlikle kaynar çay  döktü. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Akkoyun, yaşanan arbede sırasında  baygınlık geçirdi.    Partililerin haber vermesi üzerine binaya gelen polis, baygın haldeki  Akkoyun'u hastaneye kaldırdı.  Tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette ifadesi alınan Akkoyun'un,  2 yıldır kayıp olan oğlunun DBP'lilerce kandırılarak örgüte katıldığını  düşündüğünü, bu nedenle geçen yıl 5 kez, bu yıl da 7 kez DBP'ye gittiğini  söylediği öğrenildi. Akkoyun, "Partide biri, 'Senin oğlunu devlet aldı, devlet versin,  defol git buradan.' diyerek beni kovdu. Ben de 'Siz devlete kurban olun, devletin  suçu yok. Siz kandırdığınız oğullarımı.' dedim. Bunun üzerine bir parti üyesi,  'Benim kardeşim ve oğlum da cezaevinde ne olmuş yani?' dedi." ifadelerini  kullandı.

ÇOCUKLARIMI BEKLİYORUM!

 Akkoyun, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, oğullarının DBP  tarafından kandırıldığını iddia etti. Oğlunun cezaevine girdiği günden bu yana, sorumlu gördüğü partiye  gittiğine işaret eden Akkoyun, şunları kaydetti: "'Oğlumu verin, artık sizi rahatsız etmeyeceğim.' diyorum. Onlar da,  'Git devletle kavga et.' diyorlar. Ben de, 'Oğlum sizin yüzünüzden hapse girdi.'  diyorum. Bana da küfredip, 'Git bir daha da yanımıza gelme.' dediler. Zalimler  hiçbir zaman gün yüzü görmesin. Kim çocuğumu kandırıp, cezaevine girmesine neden  olmuşsa Allah belasını versin. Nasıl ki benim ciğerimi yaktılar ve iki oğlumun  geleceğine sebep oldularsa Allah da onları yaksın. Çocuklarımı düşünüyorum.  Gözüme uyku girmiyor. Her gün pencerenin kenarına geçip, çocuklarımın gelmesini  bekliyorum."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:57
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