Diyarbakır'da 'dağa çık' emrine ilk kurşun mu?

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Türkiye gazetesininin haberine göre Diyarbakırlı genç kendisini zorla dağa götürmek isteyen teröristi tek kurşunla öldürdü.

Mehmetçikten ağır darbe yiyen Kandil'in artık terörist bulamadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dağa çıkışların yok denecek kadar azaldığını söylemişlerdi. İşte bu gelişmeyle yakından alakalı bir haber Türkiye gazetesinde böyle yer aldı:

ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

"PKK şehirdeki gençlerin beynini yıkamaya çalışıyor. M.İ. adlı hain, 18 yaşındaki A.E'yi "benimle dağa geleceksin. Yoksa aileni öldürürüm" diye tehdit etti. Direnen genç, PKK uşağını öldürüp polise teslim oldu.



Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., kendisini zorla dağa götürmeye çalışan M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan A.E.'nin verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri, Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti çöp arıtma tesisleri yakınlarına gitti. Burada yapılan incelemede, tren raylarının yanında M.İ.'nin başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu."