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Diyarbakır'da çatışma çıktı! Teröristler böyle yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:37
Diyarbakır'da çatışma çıktı! Teröristler böyle yakalandı

Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi,  işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların  imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el  telsizi, bin bixi  fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü  3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2  terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton  dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda  yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:37
  1. PKK
  2. Terörist
  • emiremir1 sa önce
    teröristin yüzünü kapayıp onu koruma altına almanızı anlamıyorum neden
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