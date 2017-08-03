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Diyarbakır'da boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde önceki gün tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:33
Diyarbakır'da boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Yıkılma tehlikesine karşı önceki gün Şehitlik Mahallesi'nde bir bina ve çevresindeki 3 apartman zabıta ekiplerince boşaltıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı 4 katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Birkan Abiş, yaptığı açıklamada, vatandaşın can güvenliğini sağlamak açısından binanın önceki gün boşaltıldığını söyledi.

Bölgede daha önce önlem alındığını hatırlatan Abiş, "Çok şükür aldığımız önlemler sonucu hiçbir vatandaşımız can kaybı yaşamadı" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:33
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  3. Diyarbakır
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