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Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kaymakamlık ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye el bombası atıldı. Bombanın patlamaması büyük bir faciayı önledi.

31 Aralık 2017 Pazar 01:35
Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Hükümet Konağı ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafında el bombası atıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sev edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından kaldırımın üzerine bırakılan cismin el bombası olduğu anlaşılması üzerine çevredeki vatandaşlar bombanın patlaması ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi. Bu sırada olay yerinden geçen montlu bir kişi şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 01:35
  1. Diyarbakır
  2. Bağlar
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