Diyarbakır'da bir terörist enselendi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda, teröristlerin sığınakları da imha edildi.23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:41
Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.
Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el telsizi, bin bixi fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü 3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
9 EYP İMHA EDİLDİ
Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.
İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.