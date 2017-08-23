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Diyarbakır'da bir terörist enselendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda, teröristlerin sığınakları da imha edildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:41
Diyarbakır'da bir terörist enselendi

Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.

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Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el telsizi, bin bixi fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü 3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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9 EYP İMHA EDİLDİ

Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

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İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:41
  1. Diyarbakır
  2. Kulp
  3. terör operasyonu
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